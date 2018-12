Noodkreet: Lakse oliebollenbakkers jagen waterschap op kosten

Zelf oliebollen en appelflappen bakken. Leuk, lekker en al snel een stuk goedkoper dan bij de bakker. Tenzij je het vet door de gootsteen of het toilet spoelt. Dikke kans dat je dan later alsnog de - gepeperde - rekening gepresenteerd krijgt.

In heel Nederland verdwijnt jaarlijks zo’n 12 miljoen liter frituurvet in het riool. Dat is 60 procent van al het frituurvet dat in huishoudens wordt gebruikt. De piek ligt - uiteraard - rond de feestdagen. Dan is de ellende het grootst.

Kosten

Want olie en vet door het afvoerputje weg laten stromen, kan een hoop narigheid veroorzaken. ,,Als je het vet door de wc spoelt, koelt het af en vervolgens koekt het aan’’, weet Bernoe Meier van Waterschap Vallei en Veluwe. Dat roept, net als de collega’s van Waterschap Drents Overijsselse Delta, op om dit dus vooral niet te doen. Het jaagt niet alleen hen op kosten, maar ook gemeenten en de dumpers zelf. ,,Als jouw deel van de afvoer verstopt raakt, zijn de kosten voor jezelf.’’

Bij Rioolreinigingsservice RRS - dat 87 euro exclusief btw rekent voor het schoonspoelen van de leiding - zien ze in de praktijk wat voor problemen het kan opleveren. ,,Op 1 en 2 januari van dit jaar hebben we landelijk 1150 verstoppingen verholpen”, vertelt Ruben Wieser. ,,De feestdagen zijn altijd enorm druk. Mensen staan overal te koken en te bakken en spoelen het vet vaak weg in de keuken. Sommige mensen denken zelfs: ik gooi het weg in een put op straat, dan heb ik er geen last van. Maar het geeft in veel gevallen meteen problemen.”

Frezen

De loodgieters treffen vaak leidingen aan die ‘honderd procent dicht zitten met vet’. ,,We frezen de leidingen dan weer open. De kosten zijn in veel gevallen voor de bewoners zelf.” Volgens Wieser is er zeker sprake van een gebrek aan kennis. ,,Maar het is ook gemakzucht. En vet weggooien in een put op straat is gewoon vandalisme.”

Hoe moet het dan wel? In de groene container mikken? Nee! ,,Die is bedoeld om te composteren en vet composteert niet’’, legt Meier uit. De juiste plek is het in te leveren bij de milieustraten in de regio, of bij een van de inleverpunten van MVO, de ketenorganisatie van oliën en vetten. Die van de gele kliko’s.