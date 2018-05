Noodweer: Code oranje ook voor Overijssel

De plek waar de buien vallen, laat zich lastig voorspellen. ,,Gooi een handvol grind in de lucht en kijk dan waar het is geland'', zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza. Duidelijk is wel dat vanaf 14.30 uur vooral de noordelijke provincies met overlast te maken krijgen. Er kan hagel vallen en de wind kan flink aantrekken. Het zal op veel plaatsen gaan onweren. Code oranje geldt tot 18.00 uur.

In Zeeland werd rond 09.30 uur de eerste wateroverlast gemeld. Ook in Flevoland is de eerste neerslag gevallen. Almere kreeg na de middag te maken met een fikse bui. ,,Ik heb net tien verschillende modellen bekeken'', aldus Severin. ,,En in al die modellen valt de neerslag steeds net op een andere plek. In de warme vochtige lucht zullen krachtige buien ontstaan'', legt de meteoroloog uit. ,,Die zullen zich dan flink ontladen.''

Uitleg codes

Code geel geeft aan dat alertheid gewenst is. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.