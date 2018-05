Noodweer in regio valt mee, Twente krijgt de volle laag

Vanaf 17.00 uur trokken wel een aantal fikse buien over Overijssel, gepaard met een flinke klap onweer. Onder meer in de Achterhoek ontstonden lokale, felle onweersbuien en rondom Zwolle ging het ook even hevig tekeer. De plekken waar de buien vallen, lieten zich lastig voorspellen. ,,Gooi een handvol grind in de lucht en kijk dan waar het is geland'', stelde weerman Michiel Severin van Weerplaza aan het begin van de dag.



In Zeeland werd rond 09.30 uur de eerste wateroverlast gemeld. Ook in Flevoland viel al vroeg de eerste neerslag gevallen. Almere kreeg na de middag te maken met een fikse bui. ,,Ik heb net tien verschillende modellen bekeken'', aldus Severin vanmorgen. ,,En in al die modellen valt de neerslag steeds net op een andere plek. In de warme vochtige lucht zullen krachtige buien ontstaan'', legde de meteoroloog uit. ,,Die zullen zich dan flink ontladen.''