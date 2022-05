Noortje (23) was suïcidaal en wil taboe rond zelfmoord doorbreken: ‘Het kan onder je neus gebeuren’

Als ze zelf niet de juiste hulp had gekregen, had het verhaal van Marloes dan misschien haar verhaal kunnen zijn? Noortje sluit het niet uit. Last van sombere periodes heeft ze al sinds haar 11de, maar op haar 15de worden de denkbeelden donkerder. „Ik snapte er niets van”, vertelt de 23-jarige - ze is opgegroeid in Haaksbergen - op de bank in haar appartement in Neede. „Ik kom uit een warm gezin, had leuke vrienden, hockeyde, zat op de havo en toch dacht ik aan zelfmoord.”