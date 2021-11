Ode aan Max Verstappen langs de weg: wil de dader van deze grap zich vliegensvlug melden?

Op haast professionele wijze is aan de boodschap op de borden een woord toegevoegd: Verstappen. Niet zomaar even in een opwelling er op gekalkt, maar heel subtiel en in strakke letters aangebracht. Dat moet haast wel door een enorme fan van Formule 1-coureur Max Verstappen zijn gedaan. Of zou het toch een omwonende uit bijvoorbeeld het langs de Tractaatweg gelegen Schapenbout zijn, die constateert dat veel automobilisten op de Tractaatweg zelf ‘Max Verstappentje’ spelen door het gaspedaal flink in te trappen?