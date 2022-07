Omgekeerde vlaggen laten hangen of niet? Burgemeesters spreken zich uit: ‘Ongepast om vlag te misbruiken’

Extreem neerslagte­kort zorgt voor problemen: natuur, scheep­vaart en boeren de pineut

Nederland krijgt steeds meer last van de droogte, mede door een extreem neerslagtekort. De scheepvaart en boeren gaan daar de komende week al consequenties van ondervinden. ,,Er is nog geen watertekort, maar we houden het scherp in de gaten”, zegt droogte-expert Harold van Waveren van Rijkswaterstaat.

20:00