Ommen plaatst borden om bestuurders te waarschuwen voor ‘verraderlijk bocht’ in Beerzerweg

video Rockin’ Grannies uit Epe gaan los op Forever Young Festival

10:00 Op je 71ste nog meedoen aan een talentenjacht. Ike Kruidenier uit Epe had dat zelf ook niet gedacht. Maar met haar vijf mede-‘grannies’ betreedt zij woensdag het podium van het Forever Young Festival in Almere. Hun act ‘Rockin’ Grannies’ is hiervoor uitgenodigd.