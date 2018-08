Ommen plaatst direct borden om bestuurders te waarschuwen voor 'verraderlijk bocht' Beerzerweg

Met de witte vierkante borden met rode driehoeken hoopt de gemeente dat bestuurders hun snelheid matigen wanneer ze de bocht naderen. Wethouder Leo Bongers van Ommen liet dinsdag in de Stentor weten dat de gevaarlijke bocht alle aandacht heeft. Begin september praten verkeersdeskundigen over de situatie, op initiatief van de gemeente. Vooruitlopend op dat overleg plaatste de gemeente dinsdagochtend de witte bordjes, achter elkaar geplaatst, die met een rode pijl aangeven dat de weg flink afbuigt. ,,Hiermee hopen we dat bestuurders zien dat het een scherpe bocht betreft en dat ze hun snelheid minderen'', laat woordvoerder Aly Luth van de gemeente Ommen weten. ,,Het overleg in september blijft gewoon staan, dan wordt een grondige analyse van de verkeerssituatie gemaakt. Maar we wilden niet langer wachten met eerste maatregelen.''