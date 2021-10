Omroep Gelderland stopt met verslaggeving rondom voetbalwedstrijden na aanval op medewerker

Derde verdachte Apeldoorn­se ‘Noorse Broe­ders’-zaak voelt zich op voorhand veroor­deeld

13:33 De 61-jarige man Menno van der H. uit Beverwijk is volgens het Openbaar Ministerie de schakel tussen een corrupte rechercheur en een lid van de orthodox-christelijke Noorse Broeders. De rechercheur werd vervolgens ingezet om twee Apeldoorners te schaduwen. Zelf was Menno vandaag niet aanwezig in de rechtbank in Zwolle. ,,Ik weet al wat de rechtbank gaat oordelen.’’