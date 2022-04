Omstreden Russische vlag aan kerktoren in Brabants dorp is verdwenen

De Russische vlag aan de toren van de voormalige dorpskerk in Moerstraten, is weggehaald.

Daarmee lijken de bewoners van de kerk, die sinds 2014 in particuliere handen is en wordt gebruikt als woonhuis, gehoor te hebben gegeven aan de oproep van burgemeester Han van Midden.



In het dorp ontstond de afgelopen dagen veel ongemak over de vlag, die sinds eind vorige week aan de kerktoren hing. Een artikel van deze krant daarover riep donderdag ook landelijk veel reacties op.



Van Midden riep in dat artikel het gezin op de Russische vlag te verwijderen, nadat meerdere inwoners van het dorpje Moerstraten hadden aangegeven zich te ‘schamen voor hun dorp’. Zij zagen het wapperen van de Russische driekleur op zo'n prominente plek in het kleine dorpje (609 inwoners) als provocerend, vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Ook in Moerstraten wordt, net als in andere kernen van de gemeente Roosendaal, met een Oekraïense vlag steun betuigd aan de slachtoffers en -vluchtelingen van de oorlog. In Moerstraten hangt die blauw-gele vlag pal naast de kerk, voor de voormalige Theresiaschool.

Nul op het rekest

Het Bewonersplatform Moerstraten had het gezin al eerder gevraagd de Russische vlag om die reden weg te halen, maar kreeg nul op het rekest. De bewoners bleken ‘een heel ander standpunt’ over de oorlog te hebben, vertelde bestuurslid Marc van der Bol donderdag aan deze krant. ,,Dat moeten we dan ook respecteren.”



Ook burgemeester Van Midden erkent dat het gezin recht heeft op vrije meningsuiting en dat hij hen niet kan dwingen te vlag weg te halen. Wel riep hij hen op dit te doen. ,,Want het algemeen aanvaarde Westerse standpunt is dat Rusland echt onaanvaardbare dingen doet. Wij steunen de Oekraïners.”



Ondanks pogingen met hen in contact te komen, waren de bewoners van de kerk vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Aan de (voormalige) kerktoren van Moerstraten wapperde sinds eind vorige week een Russische vlag. © Freek Verhulst