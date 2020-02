Onderzoek: Wat doe jij om het coronavirus te ontlopen?

Update & video Steekpar­tij AZC Schalkhaar: slachtof­fer zwaarge­wond naar ziekenhuis, politie zoekt mogelijke dader

13:20 Bij een steekincident op het asielzoekerscentrum (azc) in Schalkhaar is vanochtend iemand zwaargewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.