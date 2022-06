Ongeloof na motorongeluk waarbij twee tieners omkwamen: ‘Ik dacht nog: pas nou op’

Asielzoe­kers slapen weer op stoelen in aanmeldcen­trum Ter Apel

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel moeten weer asielzoekers op stoelen slapen, omdat er te weinig capaciteit is door drukte. Om hoeveel mensen het gaat wist een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet.

