Ongevallenweg langs Apeldoorns Kanaal op de schop • Isala Meppel sluit spoedeisende hulp in de nacht

Geen huid-op-huid, verplichte keizersnee of alleen bevallen: zo ging Europa om met coronababy­'s

In maart 2020 zag de wereld er in een rap tempo anders uit. Door de maatregelen in de zorg werden veel mensen getroffen, waaronder zwangeren en pas bevallen vrouwen. In veel Europese landen was de last die aanstaande en nieuwe moeders hebben gedragen vanwege deze maatregelen ‘onevenredig groot’, stelt een groep onderzoekers in de geboortezorg. Nederland was daar een uitzondering op.

16:54