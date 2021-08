Onpeilbaar verdriet na de brute dood van Suzanne (17): ‘Deze leugen zal aan hem vreten’

Suzanne is die zaterdagmiddag, in juli vorig jaar, al een beetje aan de late kant. Geholpen door vader Stefan was ze druk bezig geweest met het regelen van haar studiefinanciering. Nu ze de havo heeft gehaald, wil ze na de zomer beginnen aan een nieuw avontuur: de studie technische bedrijfskunde in Den Bosch. ,,Moet ik je even met de auto brengen?”, vraagt moeder Connie. Dat vindt Suzanne onzin.