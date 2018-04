Ontslagen schooldirecteur verduisterde ruim 60.000 euro

Koe omgekomen bij brand in schuur Lieren, kalveren geëvacu­eerd

17:33 Bij een brand in een schuur aan de Wippenpol in het Gelderse Lieren is een koe om het leven gekomen. De brand ontstond in een schuur met landbouwvoertuigen, de aangrenzende schuur met kalveren kwam daardoor vol rook te staan. Een koe heeft daarbij dusdanige brandwonden opgelopen, dat de dierenarts haar heeft laten inslapen.