Ontvoerde vrouw uit auto bevrijd na achtervolging door Brabant, politie lost twee schoten

Ontvoerde vrouw kent dader

Zowel het slachtoffer als de dader wonen in Nederland. De vrouw was woensdagmiddag op bezoek bij haar ouders die in Essen wonen, zeer dicht bij de grens met Nispen (vlakbij Roosendaal). Op een bepaald moment klopte haar ex-partner aan en ontstond er een woordenwisseling. De man zou daarna met een vuurwapen en een mes gedreigd hebben, waarna de vrouw gedwongen werd om in te stappen in de wagen.