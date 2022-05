Ooievaar gooit kuiken (per ongeluk?) uit nest: ‘Lag rillend in de dakgoot’

Een ooievaar bij de Ooievaarsopvang in Herwijnen heeft per ongeluk een van zijn kuikens uit het nest gegooid. De ouder trok eten naar zich toe, maar het jong hield vast en belandde vervolgens met een flinke zwieper in een lager gelegen dakgoot.

,,Doorgaans is het niet goed als je in de goot belandt’’, zegt Piet van Andel van de Ooievaarsopvang in Herwijnen. ,,Maar in dit geval komt het kuiken goed weg. Het beestje lag rillend van de schrik in de dakgoot toen ik hem vond. Inmiddels redt hij zich prima in het gezelschap van andere weeskuikens.’’

De jonge ooievaar terugzetten in het nest was geen optie. ,,Als een vogel eenmaal uit het nest is gevallen, wordt het doorgaans niet meer door de ouders geaccepteerd als je het weer terug zet. Zelfs niet als het kuiken onbedoeld uit het nest is gegooid’’, zegt Van Andel. ,,Volgers van de livestream van natuurplatform Buitengewoon zagen het ongeluk gebeuren. Prompt werd ik gebeld en ben ik het dak opgekomen.’’

Een stukje haas

Van Andel vermoedt dat het jong probeerde een stukje haas te verorberen, maar het kreeg het niet weg. ,,Een ooievaar geeft het voedsel dat is verzameld op in het nest. De kuikens pakken vervolgens wat ze willen, maar niet alles is geschikt voor hen. Dat eet de ouder weer op. Omdat het nu erg droog is, kunnen ooievaars bijvoorbeeld minder voedsel vinden. Denk daarbij aan wormen. De volwassen vogels pakken dus eten mee dat zij wel wegkrijgen, maar hun jongen niet.’’

Zoals dus bijvoorbeeld een hazenjong, waardoor het ooievaarskuiken in Herwijnen bijna zelfs het haasje was. Zo’n beestje vangt een ooievaar overigens zelf niet. Van Andel sluit niet uit dat de vogel op restanten is gestuit die mogelijk door een vos zijn achtergelaten. Een volwassen ooievaar heeft geen moeite met het verorberen van kleine zoogdieren zoals haasjes.

