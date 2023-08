Ooit een boerderij, nu een megawinkel op het platteland: ‘We wilden de Efteling van de mode worden’

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord - PSV wordt een andere wedstrijd dan normaal’

De eerste serieuze test voor Feyenoord en PSV staat vanavond op het programma. FC Twente overleeft in Zweden. De druk op de TD in deze weken en een vooruitblik op de achtste finale van het WK voor vrouwen. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff het door met Mikos Gouka.