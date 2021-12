Ook last van hooikorst in de winter? Dit is waarschijnlijk de oorzaak!

Zoektocht naar geluk: van zakenman naar meditatie­mees­ter, Gerjan (39) uit Zwolle deed het

Van Google-nerd naar meditatiemeester. Oud-zakenman Gerjan Schoemaker uit Zwolle verkocht zijn bedrijf om het geluk te vinden in het boeddhisme. Dat is gelukt. Nu werkt hij aan een boek over zijn ervaringen. ,,Vroeger was ik een koud persoon en nooit echt gelukkig.’’

16:30