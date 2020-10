Oost-Nederland creatief met inperkingen drankverkoop: karren vol kratten, dranghekken en een zeil voor de schappen

De drankverkoop na 20.00 uur is voorlopig aan banden gelegd en dat heeft grote gevolgen voor supermarkten, avondwinkels en bezorgservices in Oost-Nederland die in de late avonduren nog op pad zijn.

Bij de Jumbo van de Bunt in Apeldoorn-Zuid komen eigenaar Wouter van de Bunt en zijn medewerkers iets voor achten met drie dranghekken aanslepen. Ze zetten ze voor de drankafdeling neer en verbinden ze met rood-wit lint. Alsof het pad met pils een plaats delict is. ,,Ik heb dit ook nooit eerder gedaan. Ja, met de Flippo’s. Maar dat was buiten”, doelt Van de Bunt op de midden jaren ‘90 in zakken chips verstopte schijfjes.

,,Het lijkt misschien wat overdreven, maar ik heb liever dat het goed duidelijk is”, zegt Van de Bunt. Bier vindt nou eenmaal gretig aftrek in zijn supermarkt. De witte halveliterblikkken van 0,49 cent staan zelfs in de top-tien van bestverkochte producten. ,,We zitten in een volksbuurt. Bier, pizza’s en broodjes bapao lopen hier harder dan elders”, weet Van de Bunt.

Karren vol kratten

Karren volgestapeld met lege, zwarte kratten blokkeren twee gangpaden in de Albert Heijn aan de Pijmanstraat in Zwolle-Zuid. Dat is het voordeel van de indeling van deze winkel, weet bedrijfsleider Dirk Slingerland. ,,Soms heb je bier en frisdrank in één gangpad, wij hebben één pad bier, en één pad wijn.’’ Iets voor 20.00 uur worden de karren voor de paden geschoven, niemand kan er meer bij.

Vanaf een half uur eerder spreekt een medewerker klanten die de winkel betreden al aan: ‘Bent u van plan alcohol te gaan kopen?’. Bij een bevestigend antwoord komt de tip om niet te lang te treuzelen binnen: om 20.00 uur gaat er een digitaal signaal naar de kassa’s, waarna alcohol bevattende producten niet meer gescand kunnen worden. Hoewel het wennen is, verloopt dat veelal prima. Tot één jongeman de geblokkeerde paden ziet, zijn lege winkelwagentje ruw tegen het koelvak duwt, zwijgend langs lege kassa’s de winkel uitbeent en bij de uitgang de medewerker in het gezicht hoest en een trap tegen de deur geeft. Die komt er niet meer in.

Volledig scherm Bij Spar City in Deventer hangen medewerkers om 20.00 uur een zeil voor de schappen met drank. © FOTO HISSINK

Kratten bier bezorgen

Voor De Bierkoerier Zutphen is het verkoopverbod een hard gelag. De 26-jarige Pieter de Weerd is in mei begonnen met zijn bedrijf. Zijn verdienmodel: kratten bier bij mensen thuis bezorgen, tot diep in de nacht. ,,Ik bezorg van donderdag tot en met zaterdag tot 3.00 uur ‘s nachts. En op zondag tot 1.00 uur. Ik begin op donderdag om 22.00 uur en de andere dagen om 19.00 uur. Nu ik vanaf 20.00 uur geen bier meer mag verkopen, moet ik iets anders verzinnen. Ik blijf zakken chips, sixpacks cola of energiedrank verkopen, maar ik vrees dat ik 70 tot 80 procent omzet verlies. Ik ga wel mijn openingstijden verruimen.”

Bij Spar City, een supermarkt in de binnenstad van Deventer die tot 23.00 uur open is, gaat om 20.00 uur een zeil over de schappen waar alcohol staat. Dat daar door klanten vol begrip op gereageerd, had eigenaar Martijn ten Berge niet direct verwacht. ,,Het viel me mee.’’

Ten Berge heeft ook filialen in Zutphen en Zwolle. Hij hield het niet bij een zeil over de schappen. ,,We hebben ook een mondkapjesplicht ingevoerd. De reacties van de klanten zijn gelukkig begripvol.”

Eerder dicht

Andere supermarkten gooien de deuren juist eerder dicht. Zoals bij de supermarkten van Deen in Harderwijk en ‘t Harde. De persconferentie van premier Rutte is dinsdag amper afgelopen of de keten kondigt aan dat alle vestigingen om 20.00 uur dichtgaan. Dan heb je tenminste geen gedoe met klanten wiens zucht naar alcohol groter is dan het verstand. De op de Veluwe goed vertegenwoordigde Dekamarkt bekijkt het per filiaal. Maar in deze contreien gaan ze allemaal dicht zodra het achtuurjournaal begint.

Ook bij de Boni in Wijhe wordt dat besluit genomen. Die supermarkt aan de Langstraat is doorgaans tot 21.00 uur open. Vanaf donderdag is de winkel echter een uur eerder dicht, zodat er geen maatregelen tegen het verkopen van drank getroffen hoeven te worden.