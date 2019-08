Oost-Nederland domineert in pretparken-top: Walibi stoerste attractie van Nederland

videoEen walhalla voor kinderen. Dat is deze regio, volgens het zogenaamde ‘Dagattracties merkenonderzoek’ dat bekijkt welke uitjes het goed doen onder jongeren. In de landelijke top 20 staan acht attracties uit de regio. Met als topper Walibi Holland op nummer twee. ‘Stoerste attractie van Nederland'.

Andere namen in het lijstje zijn de Apenheul, Dolfinarium, Monkey Town, Slagharen, de Julianatoren, Ballorig en Avonturenpark Hellendoorn.

Stoer

Walibi is de stoerste attractie van Nederland, volgens het onderzoek dat jaarlijks onder 800 jongeren wordt gedaan. De aantrekkingskracht geldt voor alle leeftijden. De recente opening van de achtbaan Untamed zorgt ervoor dat Walibi uniek blijft.Het park staat dan ook bij een op de drie jongeren op het verlanglijstje.

Nieuwkomer in de top 50 is de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. De dierentuin met tropische kas pakt direct de nummer twee positie als het gaat om gezelligheid. Het laat daarmee zelfs de Efteling achter zich. De enige Flevolandse attractie die minder goed presteert is Luchtvaart-Themapark Aviodrome. Met name de bekendheid van het park en de sfeer moeten beter, blijkt uit het onderzoek.

Nationaal

Na Zuid-Holland en Noord-Holland heeft Gelderland de meeste attracties die het nationaal gezien ook goed doen. Met name Dolfinatirum in Harderwijk en de Apenheul in Apeldoorn zijn razend populair onder de jeugd. Ook de Julianatoren in Apeldoorn scoort nationaal gezien goed. De concurrentie in Gelderland is echter moordend, er zitten acht topattracties die allemaal flink investeren en regelmatig met hun ticketprijzen stunten, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda die met zijn bedrijf het onderzoek heeft uitgevoerd.

Slagharen

Het gaat ook goed met Attractiepark Slagharen. Dat park ging van een elfde plek naar de negende plek dit jaar. Om verder te kunnen groeien, moet er volgens merkadviseur Beerda echter nog veel worden gedaan. ‘De attracties van Slagharen worden weliswaar als aantrekkelijk gezien, maar op geen enkel aspect weet het park zich écht te onderscheiden van de concurrentie.’

Dinopark

Nieuwkomer in de nationale ranglijst is Dinopark Zwolle. Dat park staat op nummer vier van stoere dagjes uit. ‘De kracht van Dinopark is wel duidelijk aan leeftijd gebonden’, meldt het onderzoek. ‘Tot twaalf jaren dromen kinderen helemaal weg in de Dinowereld, daarna wordt het snel kinderachtig.’

Het Dagattracties merkenonderzoek is in 2010 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Het onderzoek meet jaarlijks de reputatie van alle Nderlandse dagattracties.