Oosterbeek ‘in shock’ na noodlottige crash van piloot Auke, een voormalige F-16-vlieger

Bergers zoeken nog naar brokstuk­ken gecrasht vliegtuig, ‘enorme verslagen­heid’ bij Transavia

De berging van het vliegtuigje dat crashte in het Zwarte Meer is nog niet afgerond. Het grootste deel van het wrak is dinsdagvond geborgen, maar een dag later wordt er nog volop gezocht naar brokstukken van het verongelukte toestel. ,,We willen weten wat er is gebeurd en daarom moeten we het vliegtuig weer compleet kunnen maken’’, zegt Dennis Janusz van de Landelijke Eenheid van de politie.

18:29