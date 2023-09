Open Monumentendag staat voor de deur: dit raden onze lezers je aan

JOUW TIPSJazeker, Open Monumentendag komt er weer aan! Waar wil jij altijd nog een keer binnenkijken? Pak je kans, ga op pad met tips van onze lezers of tip zelf een intrigerend monument hieronder in de reacties!

1. Open Monumentendag, Lelystad

Op zaterdag 9 en zondag 10 september is het Open Monumentendag! Lezer Wim Rakhorst, voorzitter comité Lelystad heeft ons getipt over activiteiten en monumenten die je de hele dag kunt bezoeken op zaterdag 9 september in Lelystad. Na een paar jaar afwezigheid doet Lelystad namelijk weer mee! Zo kun je meegaan op een gratis vaartocht met de MS Waddenzee en kun je een rondleiding krijgen door gemaal Wortman.

Adres: Verschillende locaties in Lelystad

2.Oudste huis van Nederland, Deventer

Ook lezer Marianne Steenbergen komt met een tip over Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september. Open Monumentendag is zeker in een stad als Deventer met zijn monumentale binnenstad niet te versmaden, schrijft ze. ‘Zo leuk om die dag een kijkje te mogen nemen in kerken en monumentale gebouwen die normaliter gesloten zijn voor burger en buitenlui. Vooral leuk lijkt mij het oudste huis van Nederland eens van binnen te mogen aanschouwen. Een echte aanrader.’

Adres: Het oudste stenen huis zit aan de Sandrasteeg 8, Deventer

3. Varen met de Vechtezomp, Gramsbergen

Liever het water op? Lezer Henk Steenbergen heeft een leuke tijdloze tip! Je kunt tot 1 november meevaren op de Vecht met de Vechtezomp ‘Grammesberghe’! Je vaart vanaf Bierbrouwerij Mommeriete in Gramsbergen door naar Laar en weer terug. De hele boottocht duurt drie uur, waarvan je twee uur aan het varen bent op de Vecht en een uur aan wal gaat in Laar. Alle afvaarten zijn doorgaans om 10:30 en 14:00 uur.

Dit uitje is leuk voor de hele familie, want kinderen mogen onderweg sturen en kunnen zelfs een vaardiploma krijgen. Een retourticket voor volwassenen is 14 euro per stuk. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar betalen 8 euro voor een retourticket. Kijk hier voor de beschikbaarheid. Let op: in oktober wordt er alleen gevaren op werkdagen.

Adres: Bierbrouwerij De Mommeriete, De Oostermaat 66, Gramsbergen

Heb je ook een mooie tip voor andere lezers voor Open Monumentendag (of iets anders dat deze week plaatsvindt)? Reageer hieronder!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.