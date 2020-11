Opletten! De KNMI waarschuwt weggebruikers voor dichte mist

De KNMI waarschuwt dinsdagochtend voor dichte mist. De meteorologische dienst heeft code geel afgekondigd. Met name in het zuiden en noorden van Nederland komt plaatselijk dichte mist voor. Ook in Oost-Nederland moeten weggebruikers rekening houden met de weersomstandigheden.