Oplichters bellen je nu vanaf échte 06-nummers namens bedrijven en organisaties, politie waarschuwt

De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Criminelen bellen mensen op met een Nederlands mobiel nummer en doen zich voor als medewerker van een bedrijf of instantie. Zo proberen ze geld of persoonsgegevens te bemachtigen.

Nieuw aan deze vorm van fraude is dat er Nederlandse 06-nummers worden ingezet. ,,Criminelen gebruiken een 06-nummer van een ander”, zegt cybercrime-expert Yoanne Spoormans van de politie.

,,Ze zeggen vervolgens dat ze bellen namens een instantie of bedrijf, nationaal of internationaal, zoals de Belastingsdienst, Amazon of de Hoge Raad. Ze proberen ze informatie over je persoonsgegevens of geld los te krijgen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er nog een betaling openstaat, je een app moet downloaden of dat er een zaak tegen je is aangespannen en je je burgerservicenummer moet geven.”

Spoofing

Het nummer waarmee de oplichters bellen, is van een ‘gewone’, onschuldige burger. ,,Deze persoon heeft er dus niets mee te maken”, benadrukt Spoormans. ,,Zijn of haar nummer wordt hiervoor misbruikt, spoofing noemen we dat. De criminelen hebben die nummers vermoedelijk bemachtigd bij eerdere oplichtingspraktijken.”

Quote Er moeten alarmbel­len afgaan als een bedrijf iets van je wil, vooral onder een bepaalde tijdsdruk Yoanne Spoormans, Politie

Deze criminelen blijven zoeken naar nieuwe manieren om mensen op te lichten, zegt Spoormans. Bij de politie kwamen de laatste dagen steeds meer meldingen binnen van mensen die gebeld waren door de oplichters. ,,Ze ontwikkelen de fraudes door. Er zijn tal van varianten, zowel in de Engelse als Nederlandse taal. In veel gevallen word je na een bandje verzocht om ‘1’ te toetsen om je met medewerker in contact te brengen die je van alles probeert te ontfutselen, maar we zien het ook zonder bandje.”

Wat te doen? ,,Er moeten alarmbellen afgaan als een bedrijf iets van je wil, vooral onder een bepaalde tijdsdruk. En als ze bellen met een 06-nummer, dat is heel raar. Een officieel bedrijf doet dat niet. Zeg dat je ze terugbelt, en bel vervolgens naar de instantie om te vragen hoe het zit”, adviseert Spoormans. ,,En meld het bij de politie.”

Waarschuwen

De politie wil mensen waarschuwen voor deze vorm van fraude, ‘voor het te laat is’. ,,Er is geen tijd te verliezen, het is heel moeilijk om deze mensen te pakken en er een goeie vinger achter te krijgen. Daarom is het beter om te voorkomen dan te genezen. We zien dat slachtoffers echt emotionele schade oplopen.”

Quote Er is geen tijd te verliezen, het is heel moeilijk om deze mensen te pakken en er een goeie vinger achter te krijgen Yoanne Spoormans, Politie

De politie vraagt mensen die slachtoffer worden van deze vorm van oplichting daar melding van te doen. ,,Ze krijgen we een beeld van de omvang van het probleem, en de methode die ze gebruiken. Ook kunnen we in contact komen met bedrijven en instanties waarvoor de criminelen zeggen te werken.”

De politie heeft nog geen helder beeld over de doelgroep van deze criminelen. ,,Waar het bij het ‘kind vraagt zogenaamd geld aan ouders’ duidelijk was dat oudere mensen een target waren, maakt het bij deze vorm van fraude niet zoveel uit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.