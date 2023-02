Opmerkelijk: op terugweg van AA-meeting gaat deze automobilist de fout in (met ongeluk tot gevolg)

Phil McGraw stopt niet met televisie­werk na Dr. Phil: ‘Wil groots terugkeren’

Phil McGraw, bekend van zijn programma Dr. Phil, stopt niet met televisiewerk. Dat vertelde de 72-jarige presentator aan Entertainment Tonight (ET), nadat bekend was geworden dat hij later dit jaar na 21 seizoenen met zijn dagelijkse talkshow Dr. Phil stopt. McGraw verwacht in januari 2024 ‘op een echt grote manier’ terug te keren.

