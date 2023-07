OPROEP | Deel jouw verhaal over de Zwarte Cross met ons!

Timothée Chalamet kreeg rol Willy Wonka zonder auditie aangeboden dankzij oude jeugdvi­deo's

Timothée Chalamet heeft geen auditie hoeven doen voor de hoofdrol van Willy Wonka in de nieuwe speelfilm Wonka. Regisseur Paul King had naar eigen zeggen genoeg aan wat oude YouTube-video’s van middelbareschooloptredens van de 27-jarige acteur om te weten dat hij de voor Wonka vereiste zang- en dans kwaliteiten in huis had.