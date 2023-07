OPROEP I Ouderenzorg duurder en schaarser; wie heeft een oplossing?

Een robot kopen die je helpt met het huishouden? Bij je kinderen gaan inwonen? Of in een ouderenhofje en elkaars rollator voortduwen? De Stentor is op zoek naar lezers die een oplossing gevonden hebben voor hun oude dag, of daar mee bezig zijn, en erover willen vertellen.

De berichten waren deze week alarmerend. De acute zorgsector in de regio vreest een tsunami van hulpbehoevende ouderen nu er steeds méér ouderen komen en die van nu steeds ouder worden. En minister Helder liet weten dat bezuinigingen nodig zijn omdat de kosten onbeheersbaar worden.



Daarom roept ze mensen op om nu al na te denken over de oude dag. Bijvoorbeeld over aanpassingen in huis of het zorgen voor een netwerk zodat hulp dichtbij is als het nodig is.



De redactie van de Stentor zoekt lezers die voorbereidingen getroffen hebben en daarover willen vertellen. Wij maken hier graag een verhaal van. Wat is uw oplossing voor het moment dat u meer hulp nodig hebt? Laat het via de mail weten aan f.muller@destentor.nl. Vermeld daarbij uw naam, woonplaats en telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen.