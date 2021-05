OPROEP | Vaccinatie-oproep gekregen, maar geen idee waarom? Laat het ons weten!

Hè? Krijg ik nu al een uitnodiging om me te laten vaccineren? Maar ik behoor toch niet tot een risicogroep? Of wel? Ik dacht dat ik later aan de beurt was...

Is bovenstaande situatie herkenbaar voor je? Je bent niet de enige! Afgelopen periode vragen meerdere mensen zich af waarom ze nu ‘al’ aan de beurt zijn. Komt het door die medicijnen van 10 jaar geleden? Door die behandeling in het ziekenhuis toen ik nog een baby was? Of is het simpelweg een foutje?

Lees ook PREMIUM Honderden Lochemers hebben ‘geluk’: door foutje kregen ze uitnodiging voor coronavaccinatie

Bij de Stentor zijn we op zoek naar mensen uit de regio die eigenlijk niet goed weten (of echt geen idee hebben) waarom ze inmiddels zijn opgeroepen voor de prik. Ben jij zo iemand? We komen graag met je in contact voor een verhaal hierover.

Meedoen? Mail jouw situatie in het kort naar online@destentor.nl. Laat ook even weten waar je vandaan komt en/of woont en hoe we je kunnen bereiken.