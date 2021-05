Oproep voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gehad? ‘Doen! Het had mijn leven kunnen redden’

Meisjes van dertien hebben onlangs een oproep gekregen voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Twijfel of je het moet doen? Ancke Sikkers heeft een dringend advies: ,,Doen. Als het er in mijn tijd was geweest, had ik het genomen. Het had mijn leven gered.” De Drunense heeft de ziekte en hoe lang ze nog te leven heeft, is niet te voorspellen.

Het HPV-virus is een heel besmettelijk, seksueel overdraagbaar virus dat vrijwel iedereen oploopt. In de meeste gevallen merk je daar niets van, maar het kan zich in de loop van vijftien jaar ontwikkelen tot baarmoederhalskanker.

,,En dat gebeurde in 2019 bij mij”, zegt Ancke Sikkers (40). Pap 3b, een voorstadium van baarmoederhalskanker, is de uitslag van het uitstrijkje na een onverwachte langdurige bloeding. ,,De gynaecoloog zag meteen dat het niet goed was en nam biopten.” Er wordt direct een nieuwe afspraak gepland met de verontrustende woorden; ‘neem dan maar iemand met je mee’.

Baarmoederhalskanker, luidt de diagnose. De tumor van twee centimeter is operatief te verwijderen, ware het niet dat er uit scans blijkt dat er een tumor van vijf centimeter achter zit. De operatie wordt afgezegd en half juni start Sikkers met 25 uitwendige en vier inwendige bestralingen met een lichte chemo. Met resultaat; de tumor slinkt. ,,Eind juli was ik klaar, maar mijn lichaam was afgebroken. Vooral door de zware inwendige bestraling. Met behulp van fysiotherapie herstelde ik en bouwde mijn werkuren als welzijnswerker weer op.”

Een jaar te leven



Tot in september de duwpijnen in haar onderbuik terugkeren. De controle onderzoeken worden vervroegd, met een desastreuze uitslag; de tumor is gegroeid naar tien centimeter. Herstel is niet meer mogelijk, enkel levensverlengende behandelingen bieden hoop. ,,Naast mij stortten mijn twee zussen in, maar bij mij kwam het niet binnen. Je beseft eigenlijk niet wat er gezegd wordt.”

Onderweg naar huis komt het besef en vertelt ze het slechte nieuws aan haar ouders en vriendinnen. ,,Het ergste is om het verdriet van anderen te zien. Ik voel dan sterk dat ik er voor hún moet zijn, terwijl zij dat omgekeerd voelen. Dat is een hele vreemde setting.”

Er worden drie opties voorgelegd; chemo, geen behandelingen, of immunotherapie als onderdeel voor een onderzoek. Allen levensverlengend. Aangezien chemo eerder geen effect had en opgeven geen optie is, kiest Sikkers voor het laatste. ,,Dit keer heb ik meer geluk en is de tumor al met 67 procent geslonken.”

Eind november, na twee jaar tweewekelijkse therapie, wordt de balans opgemaakt. ,,Alle prognoses liggen open; blijft het stabiel of groeit de tumor toch weer en is er meer immunotherapie nodig. Het voelt niet als het zwaard van Damocles, want ik leef al twee jaar zo; van een prognose van één jaar naar nog jaren te leven. Maar ergens houdt het geluk een keer op.”

Voorkomen is beter dan genezen

Sikkers staat positief en bewuster in het leven. ,,Alles is geregeld; de euthanasieverklaring en mijn uitvaart. Dat geeft rust om na te denken over wat ik nog graag wil doen.” Ze hoopt dat ze in de toekomst haar werk weer volledig op kan pakken. Maar voor nu is ze echter grotendeels afgekeurd en afhankelijk van een uitkering. ,,Dat vind ik erg moeilijk om te accepteren; van onafhankelijke vrouw, middenin het leven, met een leuke baan en eigen huis, naar nu afhankelijk zijn van een uitkering.”

Was het vaccin er vroeger maar voor haar geweest, denkt Sikkers. ,,Een HPV-vaccin voorkomt voor vijfenzeventig procent dat veel meisjes geen baarmoederhalskanker krijgen. ,,Ik zoou geen moment getwijfeld hebben als ik de kans had gehad. Het had waarschijnlijk mijn leven gered.”

Nu is ze het levend bewijs van de consequenties als je je niet laat vaccineren. Met haar verhaal hoopt ze anderen te behoeden voor hetzelfde lot. ,,Ik respecteer ieders keuze maar de bijwerkingen wegen niet af tegen de gevolgen. Hopelijk is bij twijfel mijn verhaal doorslaggevend en wordt deze lijdensweg anderen bespaard.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.