Oproep: Welke wegen in jouw buurt zijn onveilig?

Pitch & Putt Bussloo woest over ‘broodroof’ door Zero55 Apeldoorn

10:17 Het Apeldoornse gemeentebedrijf Accres doet met amusementscentrum Zero55 aan broodroof. Dat stelt Bas van Roosmalen, eigenaar van Pitch & Putt Bussloo. Volgens hem stopt het overheidsbedrijf geld in internetreclame die specifiek is bedoeld om klanten van zijn centrum in Bussloo weg te lokken. Ron Mulders, interim-directeur van Accres, noemt de aantijging ‘een beetje sneu’.