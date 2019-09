Oude Volkswagens, een fijn biertje en salsadansen: het belooft een mooi weekend te worden

WeekendtipsWe hebben een zonovergoten weekend voor de boeg. Reden om er op uit te trekken, er is genoeg leuks te doen in de regio. Genieten van een speciaalbiertje in Deventer, picknicken tussen oude Volkswagens of dansen tot je er bij neer valt op de Salsaparty in Apeldoorn. Wat je ook gaat doen, maak er een mooi weekend van!

Kamperen rond het Boschbad - Het wordt mooi weer dit weekend, zondag kan het zelfs 27 graden worden. Ideale weersomstandigheden voor de Summer Picnic dus. Bij het Boschbad in Apeldoorn verzamelen zich ruim zevenhonderd Volkswagens voor de negende editie van dit internationale festival met veel livemuziek en foodtrucks. Neem je picknickkleed mee, want er is meer dan genoeg ruimte om even lekker te genieten in de buitenlucht.

Bier in Deventer - Bier, barbecue en muziek zijn de ingrediënten van een fijn bierfestival. In Stadsbrouwerij Deventer aan de Sluisstraat kun je zaterdag tussen 16 en 23.30 uur de nieuwste biertjes proeven en proosten met de brouwers. Ook worden er speciaalbieren getapt. De entree is gratis.

Volledig scherm Salsa dansen. © ADR

Dive in bios in Zwolle - Genieten van een fijne film terwijl je lekker dobbert op of in het water. Zie je het al helemaal voor je? Dan is de dive in bios in zwembad Bubbels Bewegen in Zwolle iets voor jou. Neem je handdoek mee, trek je mooiste badpak of swimshort aan en genieten van Emoji. Zaterdagavond, vanaf 19.30 uur.

Truckersdag in Heerde - De derde zaterdag van september betekent in Heerde Truckersdag. Ruim honderd vrachtwagenchauffeurs nemen 130 verstandelijk gehandicapten mee in hun truck en ronken een dag door de omgeving in een prachtige colonne. Hoe meer mensen er langs de route zwaaien, hoe fijner.