Overijssel: half miljoen als stimulans voor toerisme

Het geld komt uit de zogenoemde Product-Markt-Partner-Combinatie (PMPC). Met deze subsidieregeling wil de provincie toeristische ondernemers stimuleren om via samenwerking met partners uit andere sectoren nieuwe producten te realiseren. Hiervoor is een half miljoen euro uitgetrokken. Een goedgekeurd initiatief kan met maximaal 100.00 euro worden ondersteund. Plannen kunnen tot 2 oktober worden ingediend.

Kanoparadijs

Het is niet de eerste keer dat Overijssel op deze wijze geld in de toeristische sector pompt. Eerder via deze subsidieregeling gerealiseerd projecten zijn onder meer de Selfieroute in Kampen, een nieuwe stadswandeling met tips voor de leukste foto’s van jezelf op mooie plekken in de stad met als beloning een attentie van winkeliers, en het Kanoparadijs Weerribben-Wieden. In de Kop van Overijssel hebben elf toeristische accommodaties, zoals campings en aanbieders van bed & breakfast, de samenwerking gezocht met Staatsbosbeheer.