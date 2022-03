Paardenliefhebbers in hele land houden adem in na uitbraak levensbedreigend paardenvirus

Bij pensionstal De Snippervlucht in Doorwerth is het voor paarden levensbedreigende en zeer besmettelijke virus rhinopneumonie uitgebroken. De hippische sector neemt maatregelen, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

De pensionstalling in Doorwerth zit nu hermetisch op slot. Alle paarden mogen minstens een maand niet van het terrein af. ,,De quarantainetijd is vier weken, maar bij elk nieuw geval blijven we langer op slot zitten”, zegt Dirk Jan van den Born, eigenaar van De Snippervlucht.

Bezoek aan de pensionstal in Doorwerth is alleen onder strenge voorwaarden nog toegestaan. ,,Het is een enorme strop.’’

Eén 35-jarig pensionpaard met verlammingsverschijnselen is aan de virusziekte overleden. Inmiddels blijken zeker zeven van de tachtig paarden op De Snippervlucht de virusziekte te hebben, bevestigt Van den Born. Ze zijn positief getest, maar hebben tot dusver geen ziekteverschijnselen.

Een ramp voor de sector

De uitbraak van het gevreesde rhinovirus is in de regionale hippische wereld als een bom ingeslagen. ,,Dit is voor de hele sector een verschrikkelijk bericht’’, zegt Arjan Staadegaard van Pensionstalling De Mariahoeve in het Renkum.

Inmiddels hebben de meeste maneges en pensionstallingen in de regio Arnhem voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de virusziekte naar hun bedrijven overslaat. Zo worden bijvoorbeeld de klanten, maar ook voederbedrijven en dierenartsen gevraagd om even niet te komen of extra hygiënemaatregelen (schoon schoeisel, andere kleren aantrekken), indien ze op De Snippervlucht zijn geweest.

Uitbraak in Valencia

Het rhinovirus komt vaak voor bij paarden, soms met verstrekkende gevolgen. Maart vorig jaar stond de Europese hippische wereld nog op zijn kop, toen het rhinovirus uitbrak tijdens een concours hippique in de Spaanse stad Valencia. Zeker negen paarden overleden aan de ziekte.

Een tijd lang was er een ban op internationale wedstrijden. En in februari van dit jaar heeft een uitbraak van het rhinovirus op een vermaarde paardenranch in de Verenigde Staten de internationale pers gehaald, toen daar de virusziekte uitbrak.

Geen meldingsplicht

De vrees dat de besmettelijk ziekte het land doorgaat, is groot. In het afgelopen anderhalf jaar is volgens de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, ‘op meer plekken’ het virus waargenomen. Hoe vaak en waar, dat wordt niet bijgehouden. Dit kunnen de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA, de toezichthouder bij dierziekten) en Royal GD/Gezondheidsdienst voor Dieren ook niet. Rhinopneumonie is zogezegd geen meldingsplichtige ziekte.

,,Lang niet alles wordt aan ons gemeld’’, aldus de overkoepelende paardensportbond in Nederland. Het komt namelijk voor dat paardenhouders geen ruchtbaarheid willen geven aan de ontdekking van de virusziekte in bijvoorbeeld hun pension of manege uit angst voor imagoschade. Om klanten te verliezen.

,,Ja, natuurlijk is het een ramp als je zoiets overkomt”, zegt Rik Steijn, eigenaar van Stal Mansour in Arnhem (Schaarsbergen). ,,Ik heb in het verleden te kampen gehad met de paardenziekte Droes, en dat heb ik ook in ruime kring bekendgemaakt. Je moet daar open en eerlijk over zijn. En maar hopen dat je er snel goed doorheen komt.”

Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door het equine herpesvirus (EHV). Het komt wereldwijd voor. Meestal resulteert, aldus de Gezondheidsdienst voor Dieren, de infectie met dit virus bij het paard in een verkoudheid, met als mogelijke ziekteverschijnselen koorts, hoesten, een loopneus, verminderde eetlust en dikke benen. ook verlopen veel infecties subklinisch, dat wil zeggen dat er geen duidelijke symptomen te zien zijn.

Abortusvorm

Rhinopneumonie kent echter nog twee andere verschijningsvormen: de abortusvorm en de neurologische vorm. Deze vormen kunnen naast de verkoudheidsvorm worden gezien, maar ook zonder voorafgaande verkoudheidsproblemen plotseling optreden.

Vrijwel ieder jaar vinden er in Nederland uitbraken van abortus plaats of worden veulens dood geboren en soms komen er ook uitbraken met neurologische verschijnselen, zoals ataxie (lopen als een dronkenman) en verlamming voor. Waarom sommige infecties ernstiger verlopen, is nog niet volledig opgehelderd.

Het overleden paard op De Snippervlucht in Doorwerth had volgens pensionhouder Van den Born de neurologische vorm (type-I) van rhinopneumonie. ,,De eigenaar ontdekte dat het paard zwalkte. Het kon niet meer recht lopen.”

