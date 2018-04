Paasvuren branden niet zonder problemen

Zo ook het vuur op bovenstaande foto in Basse, terwijl vrijwilligers van het buurthuis het vuur op gang trachtten te helpen dropen de omstanders een voor een af. Elders, in Nijkerkerveen, werd een paasvuur aangezien voor een bedrijfsbrand. Ook de melding van een brand aan de Rendierweg in Dronten bleek te berusten op een misverstand. Het paasvuur in Nagele lijkt de oorzaak van de melding te zijn geweest, De hulpdiensten rukten groot uit, maar blussen was niet nodig.