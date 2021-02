Pakketbezorger smijt dozen op straat: ‘Als je niet wil dat ik ermee gooi, moet je niks bestellen’

Kwetsbare Zwollena­ren verder in isolement door wegvallen vrijwilli­gers­werk: ‘Schrijnen­de situaties’

6:03 Als je werk niet alleen werk is, maar vooral een plek voor je re-integratie, het opbouwen van eigenwaarde, angsten overwinnen, stapje voor stapje weer de maatschappij in komen. Dan is het advies ‘blijf thuis’ pijnlijk ingrijpend, merken ze bij de Gift City in Zwolle. ,,Sommigen zijn de structuur kwijt, verward. De lach is verdwenen.’’