Panprotest loopt uit de hand: man opgepakt omdat hij elke avond enorme bak herrie maakt

LIVE | Partijen geven flink uit aan adverten­ties op sociale media, stemmen per post komt op gang,

19:59 In aanloop naar de verkiezingen geven politieke partijen flink wat geld uit aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en YouTube. Uit rapporten van de socialmediasites blijkt dat er bijna een half miljoen is gespendeerd. Vanwege de coronamaatregelen mogen 70-plussers dit keer hun stem per post uitbrengen. Dat poststemmen komt al aardig op gang. In Rotterdam zijn al vijftig postzakken met stemming binnengekomen. Mis niets van het laatste nieuws in aanloop naar 15, 16 en 17 maart met ons verkiezingsblog.