Pas op, veel trekkers op de weg! Zo voorkom je ongelukken: ‘Tijdwinst bestaat niet’

Belgische minister op het matje in parlement nadat gasten van zijn feestje tegen politieau­to plassen

De Belgische minister van Justitie moet donderdag in het parlement uitleg geven over een incident tijdens zijn verjaardagsfeest bij hem thuis. Op drie verschillende momenten hebben zijn gasten geplast tegen een politiebusje voor zijn huis, twee mannen zijn er ook even in gaan zitten.