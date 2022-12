Pas zes boeren in Overijssel verkochten bedrijf: ‘Ze wachten op dat ‘woest aantrekkelijke’ bod’

Alweer veel verwaar­loos­de honden in Hardenberg, inspectie­dienst vindt het geen toeval meer

Voor de tweede keer in ruim een maand tijd zijn in Hardenberg tientallen verwaarloosde honden op een boerderij gevonden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) vindt twee van zulke grote vondsten binnen een maand in deze stad zó opvallend, dat ze niet meer in toeval gelooft.

