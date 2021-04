Patsercontrole: ‘In een Golf en alle twee een petje op, dat is natuurlijk verdacht’

De zoekactie maakt deel uit van patsercontroles die dag door twee teams van politie, Belastingdienst, marechaussee en plaatselijke boa's in zes gemeenten van het politiedistrict De Markiezaten. Dinsdagavond laat kon de politie nog niet alle resultaten niet vertellen, wel dat ze in Bergen op Zoom in elk geval 25.000 euro in een auto heeft aangetroffen en in beslag genomen.