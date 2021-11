Peperdure Jaguar volgende slachtoffer Haagse horrorpoller: dit is nummer 30 in paar maanden tijd

Laatste wens van zieke broers uit Elburg gaat in vervulling: ‘Grote Kerk was ons speelter­rein’

De laatste wens van twee zieke broers uit Elburg ging vanochtend in vervulling. Wim Hengeveld is met een kraan tot de top van de Grote Kerk gehesen. Broer Chris moest helaas beneden blijven, maar heeft desalniettemin een ‘geweldige dag’ gehad. ,,Toen we jong waren was de Grote Kerk ons speelterrein.’’

18:28