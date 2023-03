Phaedra (51) in gesprek met Paulien (27): ‘Een man naast je op het toilet, wat is daar vervelend aan?’

MET VIDEO Slachting onder moeflons in Vierhouten: 'Moet ik dan alles met stroom afzetten en er een gevangenis van maken?’

Een of meerdere wolven hebben mogelijk een slachting aangericht onder moeflons op landgoed De Roostee in Vierhouten. De afgelopen drie weken werd de kudde gedecimeerd. Van de negentien dieren zijn er nog drie over. ,,Hadden we er dan een gevangenis van moeten maken?’’