Pianostemmer die dominee aanviel met hamer heeft nu zelf hersenletsel (en herinnert zich niets meer)

De 54-jarige pianostemmer uit Tricht die in 2017 de dominee in Rhenoy in de kerk om het leven probeerde te brengen met een klap met een hamer, is overgebracht naar een verzorgingshuis.

Dat bleek vrijdag op de rechtbank in Arnhem. De man werd twee jaar geleden onherroepelijk veroordeeld tot dertig maanden en tbs met dwangverpleging voor doodslag op de dominee. Zij raakte door de klap voor 94 procent invalide.

De kans is nihil dat de pianostemmer in herhaling valt. Dat bleek afgelopen september op een zitting over de verlenging van de tbs. Door hersenletsel, ontstaan na een hartaanval die hij na het incident kreeg, is hij ernstig beperkt geraakt. Hij kan niks meer en heeft 24 uur per dag zorg nodig. Hij is geen gevaar meer en dat zou betekenen dat de tbs beëindigd kan worden. Maar de vraag was waar de man dan naartoe moet.

Quote Ik ben ontzettend blij dat er een plek voor cliënt is gevonden Advocaat van de pianostemmer

Zorgmachtiging

De rechtbank oordeelde niet over de verlenging, maar besloot dat het Openbaar Ministerie eerst moest onderzoeken of er ergens plek is. Die is er, zo werd vrijdag duidelijk. De officier van justitie stelde de rechtbank voor om de tbs te beëindigen en om te zetten in een zorgmachtiging. Dat is ook een vorm van verplichte zorg. Het betekent alsnog dat de man geen kant op kan als hij dat zou willen. Hij heeft geen ziektebesef en zegt steeds naar huis te willen.

Het is moeilijk om iemand vanuit de tbs naar een andere passende plek te krijgen, aldus de officier van justitie. De tbs is gericht op psychische problemen en de man heeft vooral ook lichamelijke zorg nodig. ,,Maar gelukkig is het gelukt.’’

Benaderd door meerdere instellingen

De raadsman toonde zich verheugd. ,,Ik ben ontzettend blij dat er een plek voor cliënt is gevonden.’’ Hij vertelde dat, dankzij media-aandacht na de vorige zitting, meerdere instellingen hem hadden benaderd om mee te denken over een plek. Het bleek niet meer nodig.

De pianostemmer nam zelf met begeleiding deel aan de zitting via een video-verbinding. De advocaat zei dat hij er een stuk beter uitzag dan een paar weken geleden toen hij nog in de tbs-kliniek zat. Hij lijkt hier beter op zijn plek te zijn. Volgens de begeleiding gaat het goed met hem.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak, maar liet de man alvast weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Hij kan blijven waar hij is. Volgens zijn begeleiding begreep hij wat de rechtbank zei.

Moeder overleden

De autistische man viel de destijds 64-jarige dominee aan met het idee dat hij dan in de gevangenis zou komen en verzorgd zou worden. Zijn moeder was enkele maanden daarvoor overleden en het lukte hem niet zich zonder haar te redden.

Na de aanval ging hij naar een tante en even later kreeg hij een hartaanval. Hij lag wekenlang in coma en herinnerde zich niets van die dag of de periode ervoor. Hij is altijd blijven ontkennen dat hij degene was geweest die de dominee had aangevallen.

