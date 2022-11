Piepschuimhuis in Deventer is primeur in Nederland • Houdt de das omstreden azc weg uit Ermelo?

De Stentor Nieuws UpdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: een primeur in Deventer en dassen in de buurt van de plek waar het omstreden asielzoekerscentrum in Ermelo moet komen.