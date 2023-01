Pieter wordt he-le-maal gek van telefoontjes die maar blijven komen: ‘Ik ben mijn sleutels niet kwijt!’

Kind neergesto­ken dichtbij school in Amsterdam

In de buurt van een middelbare school in Amsterdam is vandaag een kind gewond geraakt bij een steekpartij. Een ander kind is aangehouden, meldt de politie. Het is niet duidelijk of het om leerlingen van de vmbo-school gaat. De politie maakte niet bekend hoe oud het slachtoffer en de de verdachte zijn.

