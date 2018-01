Plaatselijk glad in regio, bestuurster gewond

Afscheid én ere-lid na 19 jaar Zwolse Heerenzitting

11:39 Vierhonderd in smoking gestoken heren, met dit keer een schots geruite vlinderdas, op zondagochtend in de Zwolse Buitensociëteit. De Zwolse Heerenzitting. Op 6 februari 2000 was de eerste en vandaag, na negentien jaar onvermoeibaar achter de schermen alles tot in de puntjes laten verlopen, houdt initiatiefnemer Jos Kamphuis (65) ermee op. ,,Hopelijk op mijn hoogtepunt.”