Poema grijpt mountainbikers: één dode

Hoe voorkom je ontplof­fing van tikkende tijdbommen?

7:46 Een dode in Emmeloord, drie zwaargewonden in Den Haag, een bijna-dode in Elspeet, en dat in drie maanden tijd, en allemaal slachtoffer van 'verwarde personen'. Speciale teams moeten straks voorkomen dat mensen in een wijk zullen flippen. Helpt dat? ,,Nou nee, risico's zullen er altijd blijven.''