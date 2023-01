Politicus die vastgebonden pony achterliet op terras krijgt ‘coaching’ en periode van ‘bezinning’

CDA-raadslid Sjors Pardoel moet een periode van ‘bezinning’ ondergaan. Dat heeft zijn CDA-fractie bekendgemaakt. ,,Om de balans te zoeken in de jeugdige onbezonnenheid en de verantwoordelijkheid van een volksvertegenwoordiger.”

Eerder deze week vertelde het CDA al aan het Brabants Dagblad dat de partij het gedrag van Pardoel afkeurt, maar spreekt ook van een kwajongensstreek. ,,Hij was aan het groeien in zijn nieuwe rol. Zijn onbezonnenheid hadden we er bijna uit”, vertelde fractievoorzitter Robert van Dijk.

Eerst de horeca in

,,Pardoel heeft zich ontfermd over het paardje om deze te stallen bij een kinderboerderij bij een van zijn vrienden”, staat in de verklaring. ,,Het is nooit zover gekomen, door de onverstandige beslissing van het duo om eerst de horeca in de binnenstad te gaan bezoeken met het paardje.”

In de verklaring staat dat Pardoel niet de initiator was. Toch is de fractie ‘allerminst gelukkig’ met de actie. Er is een ‘stevig gesprek’ geweest met het raadslid, dat zijn verantwoordelijkheid had kunnen nemen, vindt de fractie.

Quote Hij betreurt dat hij onbedoeld de lokale politiek, de gemeente­raad en vooral zijn CDA-frac­tie in een verkeerd daglicht heeft geplaatst Fractie CDA Maasdriel

Het dier werd maandag aangetroffen op het terras van grand café Carras. De pony was vastgebonden aan een tafel op het terras. De bedrijfsleider schakelde de politie en een dierenambulance in toen het tweetal ervandoor was gegaan.