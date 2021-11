Politie schiet vluchtende verdachte neer, snelweg bij Roosendaal afgesloten

Video In Nederland volledig gevacci­neerd, maar skileraren uit Dronten moeten Oostenrijk toch afzeggen

De nieuwe coronamaatregelen in Oostenrijk hebben grote gevolgen voor wintersporters. Want hoewel Thore Gries uit Dronten (20) met zijn Janssen-vaccin in Nederland volledig gevaccineerd is, geldt dat vanaf januari niet meer wanneer hij als skileraar op vakantie wil. Hij en zijn moeder Ingeborg hebben de trip daarom geannuleerd.

