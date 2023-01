Politie zoekt in Deventer naar voortvluchtige schutter • Grapje als neppolitie gaat niet zoals gepland

PSV strikt ervaren Earnest Stewart (53) als technisch directeur

Earnest Stewart gaat per 1 maart bij PSV aan het werk als directeur voetbalzaken. De 53-jarige Amerikaan ondertekent bij de Eindhovense voetbalclub een contract tot de zomer van 2027. Stewart, die in Nederland voetbalde voor VVV-Venlo, Willem II en NAC Breda, is momenteel nog in dienst als directeur voetbalzaken van de Amerikaanse voetbalbond.

18:07